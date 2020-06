La saga CASA, un long fleuve peu tranquille...

"Il s'agit d'un rééchelonnement de la dette, et non d'une restructuration sociale."

Cette nouvelle péripétie dans l'histoire de cette société créée il y a 45 ans devrait se limiter à son volet financier. "Il s'agit d'un rééchelonnement de la dette, et non d'une restructuration sociale. L'objectif est d'opérer un redémarrage complet, sous la houlette des mêmes propriétaires, sans vendre de magasins" , assure Marc Jacobs, secrétaire du syndicat flamand ACV Puls, à l'agence Belga. A priori, les 3.100 salariés n'ont donc pas de souci à se faire pour leur avenir.

5 ans dans le rouge

Si la chaîne de décoration et d'aménagement intérieur s'est vue contrainte de se mettre à l'abri de ses créanciers, c'est parce que la crise du Covid-19 a perturbé le plan de redressement pluriannuel mis en place par l'entreprise. En début d'année, la famille néerlandaise Blokker, propriétaire de CASA, avait injecté 69,5 millions d'euros via la conversion de créances en capital. Cela fait en effet cinq ans que CASA est dans le rouge. Les derniers comptes connus, qui datent de 2018, faisaient état d'une perte nette de 19 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires de 174 millions, et d'un endettement de 110 millions d'euros.

Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que l'enseigne aux lettres blanches et rondes sur fond carré vert pomme fait partie des meubles. Le premier magasin CASA a ouvert ses portes en 1975. C'était au centre commercial "Le Douaire", à Ottignies. Le concept: proposer un assortiment régulièrement renouvelé d'articles de ménage et de décoration intérieure, et d'articles cadeaux.