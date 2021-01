La seconde main n'est pas qu'une histoire d'app

Il est désormais difficile de passer à côté des Vinted et autre MarketPlace, mais la seconde main ne se décline pas uniquement sur le net. Les unes après les autres, les enseignes "physiques" y succombent.

La seconde main à la cote. Plus de 4 Belges sur 10 affirment acheter et/ou vendre au moins une fois par an un objet de seconde main.

On estime que d'ici 2028, ce secteur affichera à l'échelle mondiale un chiffre d’affaires de 44 milliards de dollars. Une étude réalisée cet automne par Gondola et bpost faisait état d'une croissance déjà 25 fois supérieure à celle du "retail" traditionnel, rien qu'en Belgique.

Le public cible est constitué des millennials (18-37 ans). Ils représentent 33% des utilisateurs. Leurs raisons? La durabilité, l'opportunité d'acheter des pièces impayables, des pièces uniques ... L'occasion n'est plus une honte, que du contraire.

" L'effet de la pandémie sur les habitudes d'achats pourrait sonner le glas de la mode rapide … du 'Made in China'", nous expliquait il y a peu Carine Moitier, fondatrice de de CBorderCommerce.eu.

Selon une étude réalisée cet automne par Gondola et bpost, le secteur de la seconde main a connu une croissance 25 fois supérieure à celle du "retail" traditionnel.

Rien d'étonnant donc à voir les applications et les sites se multiplier. Zalando a ainsi lancé en octobre dernier son site "pre-owned" d'échange et d'achat de vêtements et articles de mode d'occasion.