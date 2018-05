La transformation était "indispensable", selon le CEO de Mestdagh

"Enrayer ce cercle vicieux"

Les frères Mestdagh toujours de la partie

Et à ceux qui disent que "le nouveau patron fait ce que les frères Mestdagh n'ont jamais osé faire", un porte-parole de la société répond que, bien qu'Eric et John Mestdagh se sont retirés de la direction opérationnelle des supermarchés, les deux frères ont, d'une part, "beaucoup travaillé sur le plan présenté ce lundi". D'autre part, Eric et John Mestdagh "ont toujours leur mot à dire sur la stratégie du groupe et préparent la renégociation du contrat avec Carrefour" qui arrive donc à échéance fin 2020.