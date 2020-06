Le Covid-19 prive Ahlod Delhaize d'une acquisition aux Etats-Unis

Alors que Ahold Delhaize, via son enseigne Stop & Shop, discutait depuis fin 2018 la reprise de 32 magasins King Kullen à Long Island, les enseignes annoncent que l'opération ne se fera pas: la pandémie a modifié le marché.

Marche arrière pour Ahold Delhaize . En décembre 2018, le groupe de distribution annonçait que sa chaîne américaine, Stop & Shop discutait la reprise de King Kullen . Ce petit acteur dispose de 32 supermarchés situés à Long Island. Cinq magasins "Wild by Nature" faisaient aussi partie du deal, ainsi que l'utilisation des bureaux de l'entreprise situés à New York. L'objectif était de finaliser la transaction au premier trimestre 2019.

"Une décision conjointe"

Plus d'un an après, les discussions se sont terminées sur un résultat différent. Ahold Delhaize annonce en effet qu'il ne procédera pas à l'acquisition.

"Une décision conjointe a été prise de ne pas procéder à l'acquisition en raison de changements importants et imprévus sur le marché qui sont apparus depuis la signature de l'accord en décembre 2018; et ce en grande partie à cause de la pandémie de Covid-19", lit-on dans un communiqué.