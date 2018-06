Le Setca accepte le protocole d'accord pour Carrefour

Le Setca avait refusé de signer le protocole d'accord chez Carrefour, alors que les syndicats chrétien et libéral l'avaient accepté. Mais le syndicat socialiste a finalement obtenu des avancées et accepte le nouveau texte.

Contrairement à ses homologues des syndicats chrétiens (LBC et CNE) et libéral (CGSLB), le Setca (FGTB) avait refusé jeudi d'approuver en l'état le protocole d'accord conclu lundi soir avec la direction de Carrefour sur la restructuration de l'enseigne. Le syndicat butait sur trois points:

Le syndicat socialiste n'a pas eu gain de cause sur tout. Il n'a pas obtenu l'accès plus large, pour les malades de longue durée des cinq magasins hypermarchés transformés en Market, aux formules de départs volontaires de l’entreprise. Mais il a eu la garantie que la direction, en cas de retour au travail de ces malades de longue durée, leur assurera un poste adapté dans l’hypermarché le plus proche de leur domicile. Ce qui éloigne le spectre d’un licenciement pour force majeur pour ces personnes.