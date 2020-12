Le commerce non-alimentaire a perdu la moitié de ses revenus

Les commerces "non-essentiels" peuvent rouvrir ce mardi. Il est temps: si la fermeture forcée du printemps a pesé plus lourd, la facture du deuxième confinement n'en est pas moins douloureuse.

La dernière enquête de l’Economic Risk Management Group (ERMG), publiée il y a deux semaines, est sans équivoque. À la mi-novembre, la perte de chiffre d’affaires du commerce de détail non-alimentaire atteignait 51%. À noter du reste qu’à l’inverse, l’interdiction de vente de produits "non essentiels" dans les magasins alimentaires a creusé la perte de chiffre d’affaires des enseignes.

Lire aussi | Le deuxième confinement a un impact moindre et plus ciblé sur les entreprises

Cette perte de revenus est moins dramatique que le plongeon de 80 % subi lors du premier confinement. Cela s'explique: un plus grand nombre de magasins ont pu rester ouverts, les ventes en ligne et les services de retrait en magasin gagnant en importance. Selon l'Union des Classes Moyennes, 50% de ses affiliés recourent désormais au "click & collect".

La crainte des files

Le manque à gagner a poussé les fédérations de classes moyennes à réclamer à cor et à cri la réouverture des commerces, quitte à l’entourer d’un maximum de précaution sanitaire. Ils ont obtenu gain de cause. Et l’expérience du premier déconfinement opéré au printemps permet de prédire qu’ils seront prêts à accueillir les clients.