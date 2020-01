Le consommateur, acteur clé de la guerre de l'assortiment

Le changement de comportement du consommateur va-t-il impacter les relations commerciales entre les grandes marques et les distributeurs? Il est sans doute un peu tôt pour le dire, mais le litige qui oppose actuellement Intermarché France et Coca-Cola pourrait jouer un rôle de déclencheur.

Selon Intermarché, la multinationale américaine a réagi en interrompant la livraison de ses produits en magasin et en menaçant d’ augmenter de 60% ses tarifs sur les produits maintenus en rayon . Des affirmations qui, selon "Les Echos", sont contestées par Coca-Cola. Il parle d’une "mise en attente" des livraisons et se dit "prêt à livrer dès que nous serons parvenus à un accord sur les conditions de vente postérieures au 1 er janvier 2020" .

Éviter les conflits

Quand on les interroge sur leurs relations avec les gros fournisseurs, les distributeurs marchent sur des œufs. Leur souci premier, c’est de nouer des "relations constructives" et d’ éviter les conflits dont aucune des deux parties ne sort gagnante.

On se souvient ainsi du désaccord qui avait opposé Delhaize au géant Unilever en 2009. Le distributeur, qui reprochait à Unilever d’imposer une hausse brutale des prix, avait retiré des rayons plus de 250 produits Unilever (Zwan, Lipton, Knorr, Effi…).

Mais l’époque où les grandes marques du type Nutella, Pepsi ou Coca-Cola dictaient leur loi semble révolue. "Le litige entre Intermarché et Coca-Cola est symptomatique d’une évolution liée au changement de comportement du consommateur, explique Pierre-Alexandre Billiet, professeur à la Solvay Business School et patron du magazine spécialisé Gondola. Aujourd’hui, les grands groupes agroalimentaires doivent se remettre en question. Leur plus grande valeur comptable, c’est la marque. Mais celle-ci est remise en question par le consommateur, plus attentif à des produits locaux et sains."