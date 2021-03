Le covid a fait entrer les achats en ligne dans les mœurs

Le 5e baromètre E-commerce de The House of Marketing et SafeShops.be, l’association belge du commerce électronique, fait aussi état d'un accroissement de 7,5% des volumes de transaction. Elles ont dépassé les 8,8 milliards d'euros en 2020. Une croissance plutôt modeste qui s'explique par l'effondrement (-70%) des réservations en ligne de voyages et d'événements. Le nombre de transactions bondit d'ailleurs de 26,5% à plus de 107 millions d'achats.