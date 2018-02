Le français Monoprix va s'offrir le chausseur en ligne Sarenza

Le patron de Monoprix, Régis Schultz, explique de son côté que ce rapprochement permettra à son groupe d’être plus puissant sur tous les canaux de vente. "Monoprix réalise 1% de son chiffre d’affaires mode, beauté et maison sur le web et l’objectif est d’atteindre 10% d’ici 3 ou 4 ans", précise-t-il.