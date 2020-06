Le géant français des loisirs culturels Cultura arrive à Liège

Cela fait longtemps que le français Cultura essaie de s’implanter en Belgique où il a créé une filiale, Sobelgium. Après s’être vu opposer une fin de non-recevoir de la commune de Waterloo il y a un an (sur le site du centre commercial Place Richelle, piloté par Redevco), l’enseigne de biens culturels et de loisirs créatifs a enfin trouvé une première implantation chez nous.

D’autant que le concept Cultura n’est pas que commercial – vente de livres, DVD, CD, vinyls, instruments de musique, gaming, jeux de société… – il est aussi dédié à l’animation autour des loisirs créatifs. En France, où elle compte 92 magasins, Cultura organise 55.000 événements par an (dédicaces, showcases…). Elle a développé des académies de musique et d’arts plastiques et organise 40.000 ateliers créatifs. De quoi fidéliser la clientèle. " Nous allons faire de même à Liège mais en nous adaptant aux spécificité locales, promet Jean-Luc Loubet. On va organiser des concerts avec des artistes du cru, ouvrir un espace d’expression graphique afin de faire émerger des talents locaux. "