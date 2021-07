Le golf, nouveau cœur de cible de... Lidl

Lidl, l'enseigne qui monte en gamme, et le golf, un sport qui se démocratise, étaient faits pour se rencontrer.

Dopée par la crise du covid qui a fermé les salles de sport, la pratique du golf est en nette hausse. Au point d'attirer un fournisseur que l'on n'attendait pas sur ce terrain: Lidl.

L'enseigne allemande, qui monte en gamme, et le golf étaient sans doute faits pour se rencontrer. Nul doute que Lidl a été attiré par l'engouement inédit que suscite ce sport dont l'image sélect, voire snob pour certains, s'estompe de plus en plus.

Le hockey est devenu "hype" avec les performances des Red Lions. La fermeture des salles de sport imposée par la crise sanitaire a poussé bon nombre de Belges à se tourner vers les greens de golf. Un sport de moins en moins confidentiel: il rassemble aujourd’hui, rien qu'en Wallonie et à Bruxelles, pas moins de 27.500 pratiquants, soit 7 % de plus qu'en 2019. Et à en croire l’Association francophone belge de golf, ce n'est qu'un début.

"Le golf est excellent pour la santé physique et mentale. (...) Et notre sport devient de plus en plus accessible. En 2020, l’Association francophone belge de golf a lancé les packs Green Summer : pour seulement 99 euros, vous bénéficiez pendant 15 jours de cours collectifs, de cours individuel, de l’accès illimité aux installations, du prêt du matériel…", assure Emilie Geury, secrétaire générale de l'AFGolf.

Plus un "sport élitiste"

L'attrait croissant de ce sport en plein essor n'a pas échappé à Lidl, qui a décidé de pousser un cran plus loin sa stratégie du "smart discount" en proposant sur son webshop une gamme de vêtements et d’accessoires de golf (polos, chaussures, gants, trolleys, balles et même un télémètre laser).

Si le distributeur jaune et bleu se met au vert, c'est parce que le golf "n’est plus un sport élitiste", dit-il. Il faut donc croire que les courbes de la montée en gamme de Lidl et de la démocratisation du golf étaient vouées à se rencontrer.

"Nous voulons proposer des alternatives abordables et de qualité aux vêtements et accessoires de golf." Julien Wathieu Porte-parole de Lidl

"Nous voulons proposer chez Lidl des alternatives abordables et de qualité aux vêtements et accessoires de golf", dit le porte-parole de la chaîne, Julien Wathieu. Qui rappelle que Lidl a déjà vendu des clubs de golf de marque Crivit. Ceux-ci sont partis comme des petits pains. "Cela prouve qu’il y a une véritable demande d’articles de golf à prix abordable", souligne-t-il.