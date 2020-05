Le groupe Maxi Toys est à vendre

L'ensemble du groupe Maxi Toys, composé de trois sociétés belges et d'une société française, se cherche un repreneur, a-t-on appris lundi alors que les avocats de la société se sont rendus au tribunal de l'entreprise de Mons pour demander aux juges de joindre la demande de réorganisation judiciaire (PRJ) de l'entité française aux demandes de PRJ des trois entités belges déposées il y a deux semaines. Le groupe, confronté à d'importantes difficultés financières, n'a pas le choix. La société ne dispose plus de liquidités pour payer ses dettes à court terme et idéalement, elle devrait passer de nouvelles commandes en vue des fêtes de fin d'année, qui, habituellement, permettent au groupe de réaliser 50% de son chiffre d'affaires. La stock actuel du groupe ne lui permettra pas de faire face à cette période des fêtes de fin d'année et il apparaît clairement que la poursuite des activités est menacée.