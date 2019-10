Le léger mieux de Makro convainc Metro de lui donner un nouveau coup de pouce

On n’ira pas jusqu’à dire que c’est l’enfant malade du groupe Metro. Mais l’enseigne Makro est à coup sûr une des branches les moins porteuses du géant allemand de la distribution.

Les derniers chiffres disponibles, qui portent sur l’année comptable clôturée en septembre 2018 des six supermarchés Makro et des onze magasins Metro, réservés aux professionnels, font état d’une baisse de 13% du chiffre d’affaires, ramené à 734 millions d’euros. La perte nette s’est quant à elle creusée de 55 à 63 millions d’euros.

"Makro Belgique est l’une de nos rares entités en perte , alors que nos autres filiales nationales, en République tchèque, en Pologne et en Espagne notamment, se portent bien" , nous disait en début d’année Olaf Koch, le CEO de Metro.

Vincent Nolf, le CEO de Makro et Metro Belgique, décèle des signes d’amélioration, sans se montrer outre mesure euphorique. Il fait état d’un chiffre d’affaires 2019 (jusqu’en septembre) en léger redressement. "Durant des années, le chiffre d’affaires de Makro a baissé de 10% , mais l’évolution lors du dernier exercice comptable (clôturé il y a deux semaines, NDLR) est quasiment stable" , souligne-t-il. Cette évolution a, selon lui, "rassuré les actionnaires. L’augmentation de capital est une marque de confiance."

Retour aux bénéfices

Pour cela, le CEO de Makro/Metro Belgique mise sur une relance de la croissance des revenus. "Depuis un an, nous nous appuyons davantage sur notre ADN, les grands emballages, et sur un public de professionnels". Le budget marketing a par ailleurs été augmenté de 20% et davantage centré sur les réseaux sociaux.