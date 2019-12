Le marché salue la résilience de Colruyt mais les analystes restent divisés

Deux surprises pour le prix d’une chez Colruyt à l’approche des fêtes de fin d’année. Le groupe de distribution a pris tout le monde de court, lundi soir, en publiant ses résultats semestriels un jour plus tôt que prévu . Et ce matin, deuxième surprise, l’action bondissait en touchant un maximum de 8,8% en matinée à 51,48 euros .

Chiffres supérieurs aux attentes

Le leader de la distribution en Belgique a publié des chiffres du premier semestre supérieurs aux attentes des analystes, hormis ceux des ventes qui se sont inscrits en ligne avec le consensus. Les investisseurs ont donc voulu saluer ce bilan de mi-parcours plus que rassurant et une part de marché qui s’est légèrement renforcée à 32,5% contre 32,4% un an plus tôt et cela malgré un environnement hautement concurrentiel.