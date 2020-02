Le nouveau propriétaire de Blokker exige 6 mois de location gratuits

La semaine dernière, Mirage Retail Group et Dutch Retail Groep ont trouvé un accord pour la vente des magasins Blokker en Belgique par le premier au second. Un deal qui garantissait la continuité des activités de l'enseigne sans aucune fermeture de magasin pour un an. En vertu de cet accord, les points de vente belges et luxembourgeois devront rapidement être transformés et renommés pour adopter la formule discount de l'enseigne Mega World, propriété de Dutch Retail Groep.