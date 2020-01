Le patron de Mestdagh en route pour un groupe international

Un mandat marqué par une restructuration

"Après quelques mois de négociations avec les partenaires sociaux pour arriver à la conclusion d'un plan de transformation et une année de mise en œuvre de ce plan, Mestdagh entrevoit aujourd'hui les résultats de ses efforts (...). Les magasins attirent à nouveau plus de clients et les résultats financiers s'améliorent", selon Mestdagh.