Le personnel de Carrefour ferme des magasins pour marquer son ras-le-bol

Plusieurs magasins Carrefour sont restés portes closes ce vendredi matin. Ils devraient le rester jusqu'à 11h environ. En cause, la présentation des propositions de la direction belge pour saluer les efforts du personnel face à la surcharge de travail et aux risques de contamination encourus.

Dans le chef du SETCa, on parle surtout d'un mouvement émotionnel, comme ce fut le cas chez Delhaize également. Au sein de la CNE, on évoque la volonté de marquer son ras-le-bol et le fait qu'un grand groupe comme Carrefour peut peut-être aller un pas plus loin. "Le personnel est à bout, mais pas à genoux", indique Delphine Latawiec, CNE.