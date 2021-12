Le petit pot de Nutella, emblème de la guerre des prix dans les supermarchés

Tandis que les produits de fête envahissent les supermarchés, les choses se corsent en coulisses. La fin de l’année est la période durant laquelle les supermarchés négocient avec leurs fournisseurs. Nous nous sommes glissés autour d’une table de négociation. "Nous commençons par leur briser les jambes, ensuite nous pouvons commencer à négocier."

Si vous faites vos courses chez Colruyt et que les biscuits Oreo, le chocolat Milka et le petit pot de Nutella se trouvent sur votre liste d’achats, vous avez de fortes chances de rentrer bredouille. Les rayons vides sont les témoins visibles des négociations exceptionnellement difficiles qui ont lieu entre les chaînes de supermarchés et leurs fournisseurs.

Chaque année, entre septembre et mars, la tension monte. C’est à ce moment-là que les supermarchés négocient avec leurs fournisseurs les prix d’achat pour l’année suivante. Ces dernières semaines, Colruyt a connu des discussions violentes avec les géants de l’alimentation Ferrero et Mondelez. Des dizaines de produits des marques Nutella, Milka et Lu ont disparu des rayons. Les entreprises reconnaissent être en conflit, ce qui est exceptionnel, car généralement, c’est le règne de l’omerta.

Cette année, les négociations sont plus dures que jamais en raison de l’augmentation de plusieurs dizaines de pourcents des prix des matières premières, de l’énergie et des transports. "Les supermarchés remettent en question chaque augmentation de prix", explique un fabricant.

"Les acheteurs sont face à leur PC, et en quelques clics, ils font apparaître les prix de n’importe quelle matière première. Puis, ils disent par exemple: ‘Oui, mais les prix des petits pois n’ont pas augmenté autant que vous le dites’. Nous devons leur donner une réponse immédiate. Le fait que les supermarchés se basent parfois sur les prix européens, alors que nous achetons nos matières premières dans d’autres pays, ne change rien. Cette année, nous devons nous montrer plus transparents que jamais. Toute augmentation de prix doit être justifiée dans le moindre détail. C’est la seule façon de nous faire entendre."

Robin des Bois

Ces négociations sont tout sauf une partie de plaisir. Elles s’accompagnent parfois d’insultes, comme l’a révélé récemment un documentaire de la chaîne franco-allemande ARTE. Les fabricants y témoignent de la guerre psychologique menée par les supermarchés. Leurs acheteurs terrorisent les fournisseurs afin de les faire céder.

Des témoins racontent qu’ils ont été reçus dans un petit local et qu’ils ont dû s’asseoir sur des chaises bancales. Les pièces étaient surchauffées ou glaciales. Les acheteurs les ont traités d’idiots incompétents. Une représentante a fait l’objet de remarques sexistes. "Nous commençons par briser les jambes des fournisseurs. Lorsqu’ils sont à terre, nous commençons à négocier" a expliqué un manager de supermarché à un fournisseur.

"Nous sommes plus durs avec les grandes marques qu’avec les petits acteurs. Nous avons tendance à aider les challengers, sinon les grands deviennent encore plus grands." Un manager de supermarché

Les managers de supermarchés et les fournisseurs belges disent être au courant des pratiques françaises, mais affirment que ce n’est pas le cas en Belgique. "Dans les pays latins, il n’y a pas eu de négociation si on ne s’est pas injurié", explique un acheteur. "Dans d’autres pays, c’est le contraire et les supermarchés collaborent avec les fournisseurs. La Belgique se situe entre les deux. Les supermarchés et leurs fournisseurs sont dans une relation de conflit, mais se traitent avec respect."

Cela ne signifie pas pour autant que les acheteurs soient "tendres". "Si vous voulez traverser la forêt de Sherwood, vous devez donner une pièce d’or. Nous pouvons manger un mois avec cet argent!". Lorsqu’un manager belge d’un groupe alimentaire s’est retrouvé il y a quelques années dans une salle d’attente à Genève, un écran de télévision passait le film "Robin des Bois". Tout d’un coup, un homme d’affaires grisonnant, habillé d’une veste de chasseur, a fait son apparition. Derrière lui se trouvait le logo d’AgeCore, l’alliance d’achat entre Colruyt et trois autres chaînes de supermarchés européennes. L’homme était Gianluigi Ferrari, le CEO d’AgeCore.

"Nous sommes les Robins des Bois d’AgeCore", disait-il aux fournisseurs attendant dans la salle. Le message était clair: il voulait prendre l’argent des riches – les fournisseurs – et le redistribuer aux pauvres. "Lorsque j’ai vu ces images, j’ai pensé: ça alors, mais dans quelle pièce jouons-nous? C’est de la pure intimidation. Le ton des négociations était donné", se souvient le manager belge.

Négociations

Les négociations commencent toujours de la même façon. Les supermarchés envoient leurs listes de souhaits. "Leur principale demande est toujours la même: les prix d’achat doivent baisser et ne peuvent en aucun cas augmenter", explique le directeur d’une société de produits alimentaires. "En outre, ils indiquent également sur quels types de produits ils souhaitent mettre l’accent. Cela fait plusieurs années que Delhaize nous demande davantage de produits plus sains, pour se donner une image de chaîne vendant des produits ‘bons pour la santé’."

Les fournisseurs réagissent à ces demandes par une proposition. "Généralement, la réaction arrive rapidement: ‘Si c’est votre réponse, cela ne vaut pas la peine de venir.’ Il ne nous reste alors qu’à revoir notre offre", explique le fabricant.

Les acheteurs nuancent. "Presque chaque année, les fournisseurs demandent des augmentations de prix. Nous devons donc les placer face à la réalité", indique un acheteur. "Nous ne tenons pas compte du chiffre d’affaires ni de la marge du fournisseur. Nous jugeons sur la base du produit: quels sont les ingrédients? Les prix des matières premières ont-ils baissé ou augmenté?" On ne négocie pas par e-mail. Les parties en arrivent vite à des discussions en direct, qui se tiennent le plus souvent au siège social de la chaîne de supermarchés. "Pas dans un petit local comme en France, mais dans une salle de réunion classique", explique un fabricant. "La température est agréable et oui, on nous offre gentiment une tasse de café.

Les promotions constituent un point important des négociations. Les deux parties décident des périodes de promotion et de l’importance des réductions de prix pour l’ensemble de l’année.

C’est alors que les vraies négociations commencent. L’argent est le nerf de la guerre, mais les sujets sont nombreux. Fournisseurs et supermarchés élaborent ensemble un business plan pour l’année suivante.

Un point important des négociations sont les actions promotionnelles. Les deux parties décident des promotions pour l’ensemble de l’année et l’importance des remises. Les actions sont généralement financées par le fabricant. En multipliant les promotions, les supermarchés réussissent à réduire leurs prix d’achat. Les fournisseurs peuvent aussi annoncer leurs promotions dans les folders hebdomadaires des supermarchés. Mais pour obtenir cette publicité – susceptible de booster les ventes – ils doivent accorder une réduction supplémentaire.

Les fournisseurs doivent également mettre la main au portefeuille s’ils souhaitent un bon emplacement dans les rayons des supermarchés. Pour que leur produit soit placé à hauteur des yeux des clients, ils doivent accorder une remise supplémentaire. Et espérer que les supermarchés ne réussiront pas à obtenir un meilleur prix auprès d’un concurrent.

Les producteurs doivent également payer pour le lancement d’un nouveau produit. Les enjeux sont importants. Les nouveaux produits coûtent énormément de temps et d’argent aux fournisseurs. En particulier pour les petites entreprises, financièrement moins solides, la pression est forte pour que le nouveau produit se retrouve dans les rayons du plus grand nombre possible de magasins. "Si un fournisseur ne négocie pas bien, cela peut sonner le glas de son produit", explique un acheteur de supermarché. "Le chiffre d’affaires sera alors trop faible pour que le produit soit rentable."

Les données de la carte des clients

Un des enjeux qui prend de plus en plus d’importance lors des négociations sont les données collectées par les supermarchés sur leurs clients, grâce à leur carte de fidélité. En échange de réductions de prix, les fournisseurs ont accès à ces données. Ils peuvent ainsi se faire une idée des actions promotionnelles qui fonctionnent et de celles qui ne fonctionnent pas. Bien entendu, ils peuvent s’en rendre compte sans ces données puisqu’ils connaissent la quantité de produits supplémentaires vendus pendant une semaine de promotion. Mais les données fournies par le supermarché leur permettent de connaître avec précision l’impact de la baisse des prix sur leur clientèle cible.

Un des enjeux qui prend de plus en plus d’importance lors des négociations sont les données collectées par les supermarchés sur leurs clients, grâce à leur carte de fidélité. En échange de réductions de prix, les fournisseurs ont accès à ces données.

Les données sont également précieuses pour le développement de nouveaux produits. Un fournisseur qui souhaite commercialiser de l’eau aromatisée aux fruits a intérêt à connaître les arômes qui plaisent. Lorsque le produit est prêt, il peut tenter de convaincre le supermarché de lui offrir l’exclusivité pendant un an. Mais pour tenir un produit concurrent éloigné des rayons, il doit à nouveau ouvrir tout grand son portefeuille.

Plus les négociations sont longues et complexes, plus l’ambiance devient houleuse. "Pendant les deux premiers tours de table, tout se passe généralement sans problème", explique le directeur d’une société alimentaire. "Si un troisième tour est nécessaire, l’ambiance se dégrade. À partir du quatrième tour, on peut parler de situation de conflit."

Si les partenaires n’arrivent pas à un accord, la partie est finie. Ensuite, le supermarché fait monter la pression. "Cela commence par des reproches et des menaces", explique un fabricant. "Elles ne sont pas personnelles, mais portent sur nos produits et notre entreprise. On nous dit que nos produits ne plaisent pas, que nos innovations ne ressemblent à rien et que les supermarchés peuvent se passer de nous."

Si le fabricant tient bon, le supermarché va encore plus loin. Tout d’abord, il met fin aux actions promotionnelles. L’étape suivante consiste à annuler le lancement de nouveaux produits et, en dernier recours, à retirer les produits des rayons. C’est là qu’en était arrivé Colruyt à la mi-novembre dans ses négociations avec Mondelez.

Boycott international

Les supermarchés peuvent franchir un pas supplémentaire en faisant appel à leurs collègues à l’étranger et en organisant des boycotts. Carrefour, Delhaize, Lidl et Aldi sont des filiales de grands groupes internationaux, avec des magasins partout en Europe et ailleurs. La société belge Colruyt peut, via son association AgeCore, organiser des boycotts avec ses partenaires en Espagne, en Italie et en Suisse.

Ces boycotts peuvent durer des mois. La plupart du temps, les deux parties finissent par faire des concessions. Quoi qu’il en soit, il vaut toujours mieux, tant pour le fabricant que pour le supermarché, éviter d’avoir des rayons vides. "Les deux parties y laissent des plumes", explique Els Breugelmans, professeure à la KU Leuven, qui a étudié ce type de conflit. "Les fabricants perdent des clients au profit de produits concurrents qui se trouvent bel et bien dans les rayons, tandis que les supermarchés voient certains clients se tourner vers la concurrence pour acheter le produit boycotté, où ils remplissent bien entendu leur chariot d’autres courses."

Ce n’est pas un hasard si Colruyt n’a retiré des rayons que les petits pots de Nutella. Nutella possède une part de marché de plus de 60%. Si Colruyt boycotte l’ensemble de la gamme, il risque de subir d’importantes pertes de chiffre d’affaires.

C’est pourquoi les supermarchés hésitent à retirer des produits de leur gamme. En règle générale, ils retirent d’abord les produits les moins populaires. Le conflit entre Ferrero et Colruyt prouve que les supermarchés sont sur le qui-vive. Ce n’est pas un hasard si Colruyt n’a retiré des rayons que les petits pots de Nutella. Nutella possède une part de marché de plus de 60%. Si Colruyt boycotte l’ensemble de la gamme, il risque de subir d’importantes pertes de chiffre d’affaires. "Les clients qui veulent à tout prix du Nutella pourront toujours acheter un grand pot", explique Breugelmans. "Au même moment, Colruyt pénalise Ferrero, car les petits conditionnements affichent généralement des marges plus élevées."

Les supermarchés reconnaissent eux-mêmes jouer la carte de la prudence. "Nous tentons d’éviter autant que possible de retirer des produits fournis par des PME", explique un manager. "C’est vraiment très rare. Ce sont surtout les grandes multinationales qui courent ce risque. Nous sommes plus durs avec les marques importantes qu’avec leurs challengers. Nous avons tendance à les aider. Car si les grandes marques continuent à grandir, notre dépendance envers elles augmentera."

Certaines PME se plaignent cependant de la toute-puissance des supermarchés. "Ils peuvent retirer certains produits de leurs rayons alors que nous ne pouvons pas mettre fin à notre contrat si nous ne sommes pas satisfaits", explique un fabricant. "Si nous n’arrivons pas à trouver un accord, nous sommes les principales victimes. Dans ce cas, les anciens prix continuent à s’appliquer. Notre seule issue consiste à nous adresser aux tribunaux, mais dans ce cas, c’est la fin de la relation et nous nous retrouvons sans rien."