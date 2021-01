Le projet aquacole de Colruyt ciblé par les ONG environnementales

Le projet de Colruyt d’installer au large de Nieuport une ferme aquacole destinée à l’élevage de moules, d’huîtres et à la production d’algues n'est pas (encore) près de voir le jour. Après la ville de Nieuport, six associations de défense de l'environnement ont à leur tour introduit un recours en annulation au Conseil d'Etat.

Ces ASBL - Natuurpunt, Greenpeace Belgium, Bond Beter Leefmilieu (BBL), World Wide Fund for Nature Belgium, Inter-Environnement Wallonie et Natagora - réclament l'annulation du permis d'utilisation pour la zone de projet C en mer du Nord. C'est dans cette zone, mieux connue sous le nom de zone Westdiep et située à 5 km des côtes de Nieuport et de Coxyde, que Colruyt projette d'installer une ferme aquacole de 4,5 km². A terme, celle-ci devrait permettre de cultiver 2.400 tonnes de moules, 100 tonnes d’huîtres et 100 tonnes d’algues.