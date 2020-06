Le propriétaire de Blokker fait offre sur Hema

Hema va-t-elle changer de mains? En prise avec ses créanciers, qui craignaient de perdre quelque 600 millions d'euros, son propriétaire depuis 2018, Marcel Boekhoorn affirmait dimanche ne pas avoir réussi à apaiser leur colère et à trouver un accord. Il en avait fait part au fonds d'investissement Ramphastos.

Au final, les détenteurs d'obligations recevront toutes les actions de l'entreprise en échange de la réduction de la dette, qui grâce à cet accord, sera réduite de 450 millions d'euros pour atteindre 300 millions d'euros. La chaîne change donc de propriétaire et retrouvera une structure financière saine et une marge de manœuvre suffisante pour investir dans l'avenir de l'entreprise, affirme-t-elle dans un communiqué de presse.

Un chevalier blanc

Situation périlleuse

La situation financière périlleuse d'Hema a été davantage mise à mal avec la fermeture forcée de magasins, notamment en Belgique et en France. Aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires n'est guère mieux. Entre-temps, tous les sites ont rouvert, mais les ventes restent sous pression et le chiffre d'affaires du groupe atteint à peine 80% de ce qu'il représentait il y a un an.