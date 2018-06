Le protocole d'accord de Carrefour rejeté par le Setca

La direction de la chaîne de supermarchés a annoncé en janvier un plan de transformation pouvant conduire à la suppression de 1.233 emplois en Belgique. Après des semaines de négociations difficiles, syndicats et directions sont parvenus à un accord lundi dernier. Celui-ci prévoit notamment que les suppressions d'emplois s'effectuent via des RCC (prépension) pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.