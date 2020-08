Le shopping individuel rend agressif

Premier bilan mitigé après deux semaines de soldes. Le report a eu un impact négatif selon Comeos qui demande l’élargissement de la " bulle shopping ".

Après deux semaines de soldes, l’affluence reste limitée et le chiffre d’affaires est décevant, estime Coméos, la fédération de la distribution en Belgique. Le report des soldes, la mesure du shopping individuel et la canicule sont les principaux coupables. Dans les secteurs de la mode et des soins personnels, le chiffre d'affaires a chuté de 40 % par rapport à la période des soldes en juillet l’année passée. La fréquentation est en baisse de 35% mais le panier d'achat a légèrement augmenté (+5%).

La fédération des distributeurs pointe particulièrement la mesure du shopping individuel parmi les causes de la baisse du chiffre d'affaires et du nombre d’acheteurs. Selon l’enquête, les membres de Comeos sont unanimes : cette mesure doit être abolie.

Agression

« Les clients ne comprennent pas toujours pourquoi ils ne peuvent pas rentrer ensemble et cela conduit parfois à des agressions envers les vendeurs et les agents de sécurité ", ajoute Lora Nivesse, Conseillère en Sécurité chez Comeos, "les trois quarts des membres interrogés ont déjà subi des agressions suite à cette règle particulière. Le shopping avec la bulle doit devenir possible".