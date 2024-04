Légère éclaircie en vue pour le commerce alimentaire

Recul des ventes réelles

Les ventes de produits alimentaires, en termes réels (compte non tenu de l'inflation) ont à nouveau reculé et sont désormais inférieures de 4,5% aux niveaux de 2019, avant la crise du covid donc.

Cette tendance vaut aussi pour la Belgique. En 2023, les ventes ont augmenté de 9%, une hausse due à l'inflation (+14%), qui a compensé une diminution des volumes de ventes (-1,3%) et le downtrading, autrement dit la tendance des consommateurs à se tourner vers des produits moins chers. Les ventes réelles (corrigées par rapport à l'inflation) ont dès lors reculé de 4,4% et ont été inférieures de 3,1% aux niveaux de 2019.

Pression persistante sur les marges

Selon le rapport, les consommateurs de la plupart des pays européens devraient moins se focaliser sur les achats les moins onéreux. Les marques distributeurs ne devraient attirer que 32% (-4%) des consommateurs européens et 36% des Belges (-7%). À l'inverse, on note un regain d'intérêt pour les produits sains et bio (+5% en Europe, +6% en Belgique). Même chose pour les aliments "premium" (+5% en Europe, +9% en Belgique). Les achats d'aliments en ligne devraient, eux aussi, repartir de l'avant (+8% et +6%).