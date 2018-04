Leroy et de Vaucleroy, les derniers Mohicans belges d'Ahold Delhaize

L’ex-patron de Delhaize, Frans Muller, succédera le 1er juillet à Dick Boer à la tête d’Ahold Delhaize. Les Belges Johnny Thijs et Patrick De Maeseneire quittent le conseil de surveillance. Le distributeur belgo-néerlandais prend une teinte orange un peu plus marquée encore.

Voilà un passage de témoin qui étonne davantage par son timing que par l’identité de ses protagonistes. Le 1er juillet prochain, le Néerlandais Dick Boer, CEO d’Ahold Delhaize, cédera les rênes du groupe à son compatriote Frans Muller, ex-patron de Delhaize Belgique et actuel numéro deux du distributeur belgo-néerlandais.

À 60 ans, Dick Boer a donc choisi de décrocher complètement. Infirmant ainsi les rumeurs qui l’envoyaient il y a quelques semaines à la présidence du conseil de surveillance. Le président actuel, Mats Jansson, ayant annoncé son départ le 11 avril prochain, jour de l’assemblée générale, c’est le Néerlandais Jan Hommen, vice-président du conseil de surveillance depuis juillet 2016, qui lui succédera.

Ancien patron d’Ahold, le pôle batave du groupe fusionné en 2016, Dick Boer ne sera donc resté à la tête d’Ahold Delhaize que durant un peu moins de deux ans. "Les réalisations de Dick Boer incluent le repositionnement réussi d’Albert Heijn en tant que leader du marché, le développement stratégique du portefeuille d’Ahold dans des marques numéros un ou deux sur leur marché et l’introduction du numérique, de l’e-commerce et du développement durable", souligne Mats Jansson dans un communiqué. Le président en partance du conseil de surveillance salue également la réussite de la fusion historique entre le belge Delhaize et le néerlandais Ahold.

Plus que deux Belges au CA

Ce remaniement dans les organes dirigeants du groupe contribue à accentuer un peu plus encore la teinte orange du distributeur basé à Zaandam, dans la banlieue d’Amsterdam. D’autant qu’outre Mats Jansson, les Belges Johnny Thijs et Patrick De Maeseneire ont, eux aussi, choisi de se retirer plus tôt que prévu – leur mandat expirait en 2020. Leurs autres activités étant trop chronophages.

Ils ne seront pas remplacés. Le conseil de surveillance d’Ahold Delhaize ne comprendra donc plus, à partir du 11 avril, que deux administrateurs belges: Dominique Leroy, la CEO de Proximus, et Jacques de Vaucleroy, ex-directeur général d’Axa Europe. Ajoutez Marc Croonen, seul membre belge du comité de direction (en charge de la durabilité) et le tour est fait.

On notera, certes, que Frans Muller, bien que Néerlandais, a plutôt un profil "delhaizien", ce qui permet ainsi de préserver un relatif équilibre avec les "Aholdiens".

Les Belges Johnny Thijs et Patrick De Maeseneire quittent le conseil de surveillance plus tôt que prévu.

La fusion réalisée sous sa houlette étant pratiquement achevée, le futur CEO pourra faire valoir son expérience du secteur pour répondre aux défis du futur.

Il lui faudra tout d’abord apaiser les rancœurs de certains actionnaires sur la "pilule empoisonnée" qui protège le groupe contre les velléités de rachat éventuelles.

Cette question n’est pas anodine dans un contexte global de consolidation du marché de la distribution, en particulier aux Etats-Unis. L’acquisition, par le géant de l’e-commerce Amazon, de la chaîne de supermarchés physiques Whole Foods Market a rebattu les cartes.

Vue en plein écran L'ex patron de Delhaize Frans Muller (à droite) prend la place de Dick Boer (à gauche) à la tête d'Ahold Delhaize. ©REUTERS

Ahold Delhaize, qui réalise les deux tiers de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, est directement concerné. Un analyste de Jefferies estimait le mois dernier que le distributeur belgo-néerlandais aurait tout intérêt à s’intégrer dans ce processus de consolidation. Des pourparlers informels auraient déjà eu lieu avec des acteurs US tels que Kroger ou Target Corp.

Franz Muller ne manquera pas non plus de garder un œil attentif sur la mise en œuvre, par le patron de Delhaize Belgique, Xavier Piesvaux, du futur plan stratégique censé doper les performances de l’enseigne au lion. Ce plan, sur lequel les responsables de la filiale belge planchent depuis plusieurs mois, doit permettre de mieux répondre aux besoins de la clientèle.

LES ACTIONNAIRES contre LA "POISON PILL" Des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour que les actionnaires d’Ahold Delhaize aient leur mot à dire sur la reconduction de la pilule empoisonnée qui protège le groupe contre une éventuelle offre hostile. Cette question risque de s’inviter dans les débats lors de l’assemblée générale de mercredi prochain et pourrait cristalliser les tensions parmi les actionnaires. Actuellement, le groupe de distribution peut se mettre à l’abri d’une éventuelle offre hostile via l’émission d’actions préférentielles cumulatives. Cette option peut être prolongée à l’initiative du comité de direction, avec l’accord du conseil d’administration. Ce point devrait être discuté, mais pas soumis au vote. Au grand dam de groupes d’actionnaires tels que le VEB néerlandais ou le fonds activiste français Ciam, qui exigent que cette pilule empoisonnée fasse l’objet d’un scrutin.