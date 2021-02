Les Belges ont dépensé 1,6 milliard de plus en produits courants

Si la crise sanitaire a profité à l'ensemble du commerce de détail, les supermarchés et supérettes indépendants ont connu la plus forte progression.

Le confinement et la fermeture de l'horeca ont bénéficié à plein au commerce de produits alimentaires et d'entretien. L'année 2020 se solde par une croissance de 9,2%.

La crise du covid-19 a porté un rude coup à l'économie mondiale. La Banque Nationale fait état d'une décroissance de 6,8% en zone euro. Mais certains secteurs s'en sortent plutôt bien, en particulier celui des produits de consommation courante, classés sous l'acronyme anglais FMCG.

1,6 milliard € En 2020, les Belges ont dépensé 1,6 milliard d'euros de plus en aliments, boissons, cosmétiques et produits d'entretien (+9,2%).

Pour ce segment, 2020 aura même été "une année comme aucune autre", résume Tom Penninckx, client business partner au bureau d'études Nielsen. Les ventes de produits de grande consommation ont en effet bondi de 9,2% après une relative stagnation en 2018 (+1%) et en 2019 (-0,1%). Les Belges ont donc dépensé 1,6 milliard d'euros de plus en aliments, boissons, cosmétiques et autres produits d'entretien.

L'explication majeure est connue: la fermeture de l'horeca et le télétravail ont boosté la consommation à domicile. Selon les chiffres de Nielsen, la croissance la plus forte est d'ailleurs le fait des surgelés (+16,1%), des produits d'épicerie (+14,5%) et de boulangerie (+13,9%). La confection (+2,5%) et les cosmétiques (+1,1%) n'ont par contre guère progressé.

Les marques d'abord

Si le Belge se montre plus attentif à l'environnement en consommant davantage bio et en mangeant moins de viande, il privilégie aussi le commerce de proximité. Si, hormis les hypermarchés (-7,5%), la crise sanitaire a profité à l'ensemble du commerce de détail, les supermarchés indépendants (+17,9%) et les supérettes de proximité (+11,6%) tirent davantage leur épingle du jeu.

Autre constat, plus inédit: pour la première fois depuis des années, les ventes de produits de grandes marques ont connu une croissance supérieure à celle des marques de distributeurs (+10,2% contre 7,2%). "Mais la crise de 2008 a démontré qu'une récession peut doper la croissance des marques distributeur", ajoute Tom Penninckx. En 2020, leur part de marché atteignait 34,2%. Elle devrait monter à 37,5% d'ici 2024.

L'année 2021 devrait être marquée par un réajustement, dont l'intensité dépendra de l'évolution de la gestion de la crise. Selon le bureau Nielsen, le scénario intermédiaire (vaccination selon les plans prévus, réouverture de l'horeca au 2e trimestre, télétravail prolongé après l'été...), devrait donner lieu à un reflux de 5,1% des achats de produits de consommation courante. Mais ce serait toujours 3,7% de plus qu'en 2019.