Les Italiens sont confinés mais les entreprises tournent

Le confinement de la population italienne n'empêche pas les entreprises de continuer à produire. Et à exporter. Côté importations, la demande de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires est en hausse sensible.

La décision spectaculaire du gouvernement italien, qui a imposé une limitation des déplacements de la population "aux besoins professionnels confirmés" et aux soins de santé, a levé chez nous un vent d'incertitude sur l'approvisionnement en produits importés d'Italie. C'est le cas, en particulier, des produits culinaires italiens, dont les Belges sont très friands.

À ce stade, aucune inquiétude à avoir. "Il n'y a aucun problème de stocks dans les enseignes du pays, y compris pour les produits importés d'Italie", assure Hans Cardyn, porte-parole de Comeos, la fédération du commerce de détail.

Si la population italienne est, hors impératifs professionnels, confinée chez elle, la production n'en suit pas moins son cours, aussi normalement que possible. "Les entreprises continuent à tourner. Les exportations ne posent aucun problème, il n'y a donc aucune inquiétude à avoir pour les importations de produits italiens", souligne Cécile Flagothier, conseillère économique et commerciale de l'Awex à Milan. Qui ne manque pas d'ajouter que la crise n'en est qu'à sa phase initiale et est susceptible de s'étendre dans d'autres pays.

6e client, 7e fournisseur

L'Italie est le 6e client de la Belgique (4,77% des exportations en 2018) et son 7e fournisseur (3,95% des importations). C'est aussi le 6e importateur de produits wallons (5,26% des exportations: produits chimiques et pharmaceutiques, agroalimentaires, métaux), mais son 5e fournisseur (7,76% des importations wallonnes).

Dans l'état actuel des choses, les flux d'exportations depuis la Botte ne devraient pas se ralentir. Reste à voir ce qu'il en sera des importations italiennes.

"Dans l'immédiat, les interdictions de rassemblements de masse et les restrictions de sorties, qui imposent par exemple la fermeture des bars à 18h, toucheront principalement les commandes dans l'agroalimentaire. Le tourisme souffre déjà lui aussi", précise Cécile Flagothier. À plus long terme, la consommation de biens durables et plus chers, par exemple les voitures, risque à son tour de trinquer, entraînant une baisse des importations de matières premières, notamment les métaux.

DISTRIBUTION Pas de ruée sur les rayons Une poussée des ventes d'aliments secs et de produits d'entretien, mais pas de raz-de-marée: la pondération du consommateur belge n'obligera pas, à ce stade en tout cas, les distributeurs à rationner les ventes de certains produits comme cela s'est par exemple vu au Royaume-Uni et en Australie. La progression moyenne des achats de produits non périssables (entre 10 et 15%) reste gérable. Aucun distributeur ne fait état de problèmes de stocks. Et la croissance ne s'accélère pas, ce qui tend à prouver que le Belge n'amasse pas des stocks dans ses placards. Une exception: les ventes de petits savons et de gels désinfectants alcoolisés, dont les ventes ont sextuplé. Certaines enseignes relèvent par ailleurs une augmentation sensible des achats en ligne. Chez Delhaize par exemple, elles ont augmenté de 50%, voire de 70% à certains endroits, durant les deux dernières semaines. Chez Carrefour, le service de livraison à domicile ShipTo a dû être renforcé. Colruyt, lui aussi, note une progression des ventes, mais n'incrimine pas le seul coronavirus. La sortie d'une semaine de vacances scolaires est en effet propice aux grandes courses. Et si les ventes de pâtes se sont envolées, c'est sans doute dû, en partie, à... une action promotionnelle programmée depuis des mois. L. V. D.

Vitamines C

Pour l'experte de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers, la crise du coronavirus n'est pas une nuisance pour tout le monde. "On constate actuellement un accroissement des ventes de compléments alimentaires et de produits pharmaceutiques. La consommation de vitamines C, notamment, est en forte progression", dit Cécile Flagothier.

