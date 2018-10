Les ambitions d'Ikea

Ikea ouvrira des magasins via un franchisé au Chili, Colombie et Pérou . Le premier magasin sud-américain doit ouvrir ses portes fin 2020 à Santiago (Chili). Des magasins au Mexique et à Porto Rico sont aussi prévus.

En Europe, Ikea ambitionne d'étendre ses activités en Estonie, au Luxembourg et en Ukraine . Ikea vise aussi Oman, Macao et les Philippines .

En Belgique, les ventes retail ont atteint 913 millions d'euros l'an dernier (+1,16%). "En Belgique, les visites de clients des magasins Ikea ont baissé de 2,6% alors que le commerce électronique forme le plus important moteur de croissance. Le webshop d'Ikea Belgique a été lancé en février et nous allons continuer à investir dans notre développement digital pour faciliter l'accès à notre offre et être encore plus proches de nos clients belges", a déclaré, Catherine Bendayan, CEO d'Ikea Belgique.