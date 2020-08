Les chèques-repas ne vaudront bientôt plus que pour l'alimentaire

L'enseigne Colruyt ne permettra plus de régler des produits non-alimentaires avec des chèques-repas dès septembre. Delhaize se met également à la page.

Il ne sera bientôt plus possible de payer l'ensemble de vos courses en supermarché avec une carte de chèques-repas si elles contiennent des produits non-alimentaires . Selon la loi , seuls les produits alimentaires peuvent être payés par ce mode de paiement, mais de nombreux supermarchés ne l'ont pas encore strictement appliquée .

Dans son dépliant de cette semaine, Colruyt avertit ses clients qu'à partir de septembre , les chèques-repas dans ses supermarchés Colruyt, Okay, Spar et Bio-Planet ne seront acceptés que pour les produits alimentaires.

Actuellement, Colruyt s'appuie encore en principe sur un contrôle manuel du personnel, mais dans la pratique, de nombreux produits non-alimentaires sont payés avec des chèques-repas . D'autres chaînes de supermarchés n'ont pas non plus appliqué strictement les règles.

"En consultation avec les distributeurs de chèques-repas et la fédération sectorielle Comeos, nous nous sommes engagés à automatiser ce processus", déclare Silja Decock, porte-parole de Colruyt. "Une demande simple et sans ambiguïté est transparente pour le client et soulage le personnel du magasin".