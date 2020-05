Les créanciers veulent mettre la main sur HEMA

HEMA est en difficulté. On savait que l'enseigne néerlandaise faisait face à une croissance en berne dans ses marchés domestiques que sont notamment les Pays-Bas, la Belgique et la France. Elle a certes tenté de se développer sur d'autres marchés en nouant notamment un partenariat avec Walmart au Canada et aux États-Unis. Mais, la crise liée à la pandémie du Covid-19 n'a pas aidé.