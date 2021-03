Les e-shops belges veulent devenir le premier centre commercial solidaire

Pour permettre à ces indépendants et TPE de continuer d'exister, de survivre face aux mastodontes du commerce en ligne, trois femmes lancent Les e-shops belges avec un mot d'ordre: le référencement est gratuit en échange de promotion de la plateforme sur les réseaux.

Le site compte désormais quelque 1.000 enseignes en ligne. Le week-end du 1e novembre, il a connu un pic de plus de 50.000 visites. Ce succès pousse les fondatrices à passer à la la vitesse supérieure en professionnalisant davantage la plateforme.

Des fonds pour l'avenir

Nathalie Ceter, Laurence Verset et Théodora Greindl se lancent donc à la recherche d'investisseurs privés . Un recours au crowfunding n'est pas exclu. Leur ambition est de lever quelque 300.000 euros.

Nathalie Ceter, Laurence Verset et Théodora Greindl les fondatrices des e-shops belges se lancent à la recherche d'un financement de quelque 300.000 euros.

"Le financement va être lancé dans les prochains jours, car nous voulons commencer au plus vite le développement de la plateforme afin d'être prêt en septembre et être d'attaque pour les fêtes de fin d'année."

Objectif: 6.000 adhérants

Un business plan a ainsi été constitué avec des ambitions fortes. D'ici maximum 5 ans, Les e-shops belges visent quelque 6.000 commerces en ligne. Une étude de Test Achats affirme que la Belgique regorge de quelque 29.000 commerçants en ligne et ce nombre ne fait que gonfler.

Le site, lui, va évoluer vers un site en trois langues (FR/NL/EN) et une navigation plus simple constituée de catégories, d'un moteur de recherches efficace et de choix en fonction de critères géographiques, promotion, coûts de livraison...