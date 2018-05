Les enseignes historiques et la vente en ligne attirent le chaland

Pour faire ses courses, le consommateur belge déroge peu à ses habitudes. En alimentation, Colruyt garde la meilleure cote. Mais dans d’autres créneaux, les pure players gagnent du terrain.

Il est difficile de détourner le client belge de ses habitudes de shopping, surtout quand il s’agit de son alimentation. Les enseignes historiques y tiennent toujours le haut du pavé. Mais dans des segments comme le textile, l’animalerie ou les technologies, les vendeurs en ligne gagnent inexorablement du terrain.

Voilà, en résumé, ce que l’on peut conclure du "Retail Barometer", une enquête réalisée auprès de 3.000 Belges par la société française de communication commerciale Altavia ACT. Celle-ci a passé en revue 120 enseignes du pays, répartis dans sept créneaux d’activité différents: de l’alimentaire à la cosmétique en passant par l’habillement, le bricolage ou les télécoms.

Champion incontesté de la distribution en Belgique, le groupe Colruyt garde toujours la cote auprès du consommateur dans le segment alimentaire. Il truste toujours les trois premières places d’un classement dominé, dans l’ordre, par les supermarchés Colruyt, qui supplantent Collect & Go, le supermarché online de Colruyt, premier en 2017. La 3e place est prise par Bio-Planet, l’enseigne bio du groupe de Hal.

Comme en Italie, où Altavia ACT a réalisé un sondage similaire, le classement des magasins d’alimentation répondant le mieux aux attentes globales du client sont un acteur historique, un distributeur online et un autre plus "écolo". Avec la nuance que chez nous, le podium est trusté par la même enseigne.

Zoo Plus, le meilleur score

Mais comparativement à d’autres créneaux d’activité, les pourcentages de satisfaction sont plutôt modestes. Colruyt plafonne à 43 %, alors que des Amazon ou des Zalando font plus de 50%.

"Le facteur prix perd un peu en importance: on peut de toute manière les comparer partout." Benoît De Saedeleer Responsable stratégie chez Altavia ACT

"En high-tech, les pure players sont archi-dominants, avec Amazon en n°1 avec 56%. Et le meilleur score dans l’absolu est réalisé par Zoo Plus (58 %), un pure player en ligne actif dans les produits animaux, qui s’est construit une très bonne réputation en service clientèle", Benoît De Saedeleer, en charge de la stratégie et de l’innovation chez Altavia ACT.

Si les préoccupations traditionnelles – le prix, l’offre et le gain de temps – restent prépondérantes dans l’alimentaire, le responsable d’Altavia ACT note une montée en puissance du critère du choix.

"Le facteur prix perd un peu en importance: on peut de toute manière comparer les prix partout et facilement, et les différences ont tendance à se lisser", dit-il.

La montée en puissance des acteurs en ligne n’est sans doute pas près de s’arrêter. "Les marchés de l’animalerie, du textile et des technologies sont de plus en plus difficiles pour les magasins physiques. Et tant en alimentaire qu’en cosmétiques et en do-it-yourself, les plateformes en ligne commencent à affirmer leur présence", souligne Benoît De Saedeleer.

Dans le textile, ce sont d’ailleurs des vendeurs en ligne, Amazon et Zalando, qui décrochent les deux premières places, devant la chaîne irlandaise à bas coûts Primark.

À noter que dans le bricolage, les trois premiers du classement ont chacun leur audience fétiche. Le numéro un, Aveve, est l’enseigne favorite des femmes; Brico Plan-it attire plutôt les hommes; et le troisième, Hubo, est privilégié par les seniors.