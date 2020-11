Les jeunes Belges veulent dépenser beaucoup et local pour le Black Friday

Si les Belges dans leur globalité semblent être dans les starting-blocks pour le Black Friday, ce n’est rien comparé aux jeunes consommateurs, les 18-24 ans. 79 % des représentants de la génération Y espèrent, cette année, faire un achat avec une belle réduction lors du Black Friday. Selon Wilko Klaassen, patron belge de Klarna, ils sont plus que préparés. "Ils ont déjà repéré les articles, les éventuelles promotions et vont démarrer leurs achats très tôt dans la nuit." C'est une nouvelle génération avec d'autres comportements d'achat qui apparaît. Rompue aux codes de l'e-commerce, elle se ferait moins avoir par les arnaques et devrait potentiellement acheter plus que les tranches d'âges plus âgées. Le podium des produits les plus plébiscités est déjà connu. On retrouve en tête l’électronique (28 %) et les vêtements (27 %), suivis des articles de beauté (23 %) et des appareils ménagers (20 %).