Les jouets belges de Fox & Cie en plein boom

A l’heure où plusieurs grands acteurs internationaux du marché du jouet sont en difficulté (Toys ‘r Us, La Grande Récré), l'enseigne belge qui mise sur le jouet de qualité est en pleine expansion. Un nouveau magasin ouvrira ses portes cet été à Tournai.

Face aux grandes enseignes du jouet, hollandaises ou françaises, la jeune société belge FOX & Cie s’impose de plus en plus comme une alternative de niche crédible sur ce segment incontournable dans le mix commercial actuel. "Le marché reste néanmoins difficile dans l’ensemble: les ventes se sont tassées de 2% l’an dernier; il faut donc revoir sérieusement l’offre actuelle, dépassée et qui ne correspond plus aux attentes du client belge. C’est ce que nous avons fait ces dernières années. Avec succès, puisque les 16 magasins indépendants que nous avons ouverts à ce jour sont profitables sans exception", commente Frédéric Henrotte, un des trois pilotes du groupe créé en septembre 2014 et qui compte aujourd’hui 60 employés.

"Nous nous devions de jouer la carte l’e-commerce pour rester compétitif. Mais nous le faisons à notre manière: en promouvant les sociétés belges du jouet comme Lilliputiens, Smart Games, Repos Production ou Egmont Toys." Frédéric Henrotte Un des 3 fondateurs de Fox&Cie

Celui-ci annonce d’ailleurs l’ouverture, l’été prochain, d’un nouveau magasin à Tournai, dans le nouveau centre commercial Les Bastions, qui ouvre ses portes dans quelques jours. "Toutes les nouvelles implantations - ainsi que les rénovations de magasins - sont l’œuvre d’artisans belges", insiste le patron.

Pour rappel, le groupe FOX & Cie a été créé par trois entrepreneurs et copains carolos - Frédéric Henrotte, Olivier Fieuw et Xavier Payen – tous trois passionnés de jeux et de jouets de qualité.

> Lire notre article Fox&Cie, l'enseigne belge qui trie les jouets à glisser sous le sapin

Ils ont démarré avec 3 boutiques à Nivelles, Waterloo et Mont-sur-Marchienne. Un peu plus de 3 ans plus tard, 13 nouveaux magasins ont été créés un peu partout en Belgique (11 en Wallonie et 2 en Flandre), ainsi qu’un e-shop qui expédie des colis à travers toute l’Europe. "Nous nous devions de jouer la carte l’e-commerce pour rester compétitif. Mais nous le faisons à notre manière: en promouvant les sociétés belges du jouet comme Lilliputiens, Smart Games, Repos Production ou Egmont Toys", précise encore Frédéric Henrotte.

