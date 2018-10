Les licenciements collectifs menacent près de 5.000 emplois

Carrefour et Mestdagh

Comme en 2014, le secteur de la distribution, et surtout de la grande distribution, s’est montré le plus sous pression ces derniers mois. Le transport est le deuxième secteur le plus affecté (782 postes), devant la pétrochimie (444). Sur la même période de 2014, Delhaize, Makro Cash & Carry, Home Market et Cora avaient lancé de lourdes restructurations. On notera également que l’an dernier, la distribution était resté le deuxième secteur le plus touché, derrière la transformation métallique: la chaîne Blokker avait notamment licencié beaucoup.