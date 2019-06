Les magasins Brico entrent dans l'ère de l'économie collaborative

Les magasins Brico, BricoCity, BricoPlanit proposent désormais à leurs clients de créer des communautés d'entraide grâce à la plateforme d'économie collaborative de la start-up Pwiic.

Le bricolage n'échappe pas à la vague de digitalisation. Au sein des chaînes de magasins "Do it yourself" (DIY), on réfléchit aussi à comment ne pas rater le train du numérique. C'est ainsi que le groupe Maxeda DIY, maison-mère des enseignes Brico, BricoCity et BricoPlanit, s'associe à la start-up Pwiic. Ensemble, ils ambitionnent de mettre en contact les bricoleurs avec les personnes ayant besoin d'eux.

Nous souhaitons que cette mise en relation soit la moins coûteuse possible afin de prendre un taux de commission très faible sur les missions réalisées, alors que nos concurrents prennent entre 20 et 30%. Nathalie Devriese Fondatrice de Pwiic.com

Le principe est simple: via la plateforme d'économie de Pwiic, les clients des enseignes de Maxeda créent une communauté de bricoleurs: les uns prêts à offrir leur aide, les autres en quête d'un coup de main.

→ Votre robinet fuit, allez sur l'application et envoyez un message: "Besoin d'aide pour réparer un robinet #trouverservice". Dans la foulée, vous recevrez des propositions avec le #offrirservice. A vous de choisir la meilleure!

Le paiement et l'éventuelle appréciation des services effectués se font également via l'application.

Combien ça coûte?

Au montant facturé par le bricoleur, s'ajouteront des frais de services. Il est question de frais de paiement en ligne et de frais d'assurance (les utilisateurs sont en effet couverts). Une commission de 6 à 12% du montant sera aussi prélevée par Pwiic. "Nous souhaitons que cette mise en relation soit la moins coûteuse possible afin de prendre un taux de commission très faible sur les missions réalisées, alors que nos concurrents prennent entre 20 et 30%", explique Nathalie Devriese, fondatrice de Pwiic.com.

Annonce Brico-Pwiic

C'est dans cette optique aussi que la forme juridique de modèle coopératif a été choisie. "Nos membres peuvent entrer au capital de la société (avec une part de 25 euros, NDLR), et partager les profits générés et les décisions avec nous. Nous avons décidé de ne pas lever des fonds, comme le font la plupart des autres start-ups, afin de garder notre indépendance et pour rester toujours en phase avec nos valeurs."

Pwiic se targue aussi d'être une plateforme reconnue et donc de permettre à ses utilisateurs d'accéder à des services de manière 100% légale et moins chère.

Techniquement comment cela fonctionne-t-il? "La plateforme Pwiic met en œuvre un robot intelligent capable d’interpréter une simple phrase, de la localiser et de l’envoyer aux bonnes personnes."

Plus de 60.000 utilisateurs

Le partenariat entre les enseignes Brico et Pwiic démarre dans 4 magasins de la région liégeoise pour s'étendre par la suite à l'ensemble de la Belgique. Ce partenariat pourrait s'étendre également aux Pays-Bas.

Créée en 2017, Pwiic compte déjà 53.000 membres actifs en France et 12.000 en Belgique. La start-up s'appuie sur plusieurs communautés, notamment sportives (pour trouver un coach, une salle de sport, un terrain de tennis...). Il existe aussi des communautés de "petsitters" (pour trouver un toiletteur, un dresseur, ou quelqu'un prêt à garder son animal), de services à domicile, d'entraide dans un quartier, etc.