Les magasins Fun et Trafic réunis sous le même groupe

Les magasins de jouets et d'articles de loisirs, Fun, évoluaient jusqu'ici dans le giron de Mitiska. Ils passent désormais dans les mains de Pardis, le groupe wallon propriétaire de l'enseigne Trafic.

Les magasins de jouets et d'articles de loisirs Fun , implantés en Flandre, changent de mains. Mitiska a en effet vendu l'enseigne à Pardis Two , notamment connu pour ses magasins Trafic.

"Au cours des trois dernières années, avec le support de Mitiska et d’une nouvelle équipe dirigeante menée par Tony Mettens (CEO) et Philippe De Moor (CFO), l’enseigne Fun a fait l’objet d’un repositionnement stratégique qui lui a permis d’augmenter sa part de marché et sa rentabilité," lit-on dans un communiqué.