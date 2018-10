Les magasins Hema devraient rester néerlandais

C'est l'homme d'affaires batave, Marcel Boekhoorn, qui devrait s'emparer de la chaîne Hema. Il ambitionne d'en faire une marque mondiale et financièrement solide. Pour l'heure, l'opération n'est pas encore clôturée. "Nous sommes en plein dans les négociations."

Un nouveau propriétaire pour Hema . On avait cru un instant que pour 1 milliard d'euros, la chaîne néerlandaise deviendrait belge. Mais en juin dernier, l'investisseur bruxellois Core Equity Holdings mettait fin aux négociations. Il semblerait que cet échec soit dû à la position de Core Equity vis-à-vis des franchisés et du commerce en ligne.

Au final, Hema devrait donc rester néerlandaise. C'est l'homme d'affaires batave, Marcel Boekhoorn, qui, via sa société d'investissements Ramphastos Investments, va sortir l'enseigne du giron de Lion Capital. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. L'opération en tant que telle avait, elle, été publiée sur le site internet d'Hema avant d'être retirée. "L'opération n'est pas totalement clôturée et nous sommes encore en plein dans les négociations", précise l'acheteur passablement énervé par cette fuite.

La direction d'Hema indique de son côté que sous l'impulsion de son nouveau propriétaire, elle pourra dans les prochaines années entièrement se concentrer sur les investissements dans ses marchés domestiques (Pays-Bas et Belgique), sur la croissance des ventes en ligne, l'expansion internationale et l'amélioration des marges bénéficiaires. Cette reprise devrait également profiter aux magasins sous franchise. "C'est le meilleur scénario pour Hema, nos clients, collaborateurs et franchisés", a réagi le CEO, Tjeerd Jegen.