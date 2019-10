Les magasins Orchestra en difficulté

Chute du chiffre d'affaires, pertes nettes, le groupe veut œuvrer à un redressement de l'entreprise et à un réaménagement de sa dette. Fin février 2019, celle-ci s'élevait à plus de 230 millions d'euros, contre plus de 190 millions un an auparavant. Après avoir dû renégocier sa dette auprès de créanciers en 2018, le groupe de distribution se devait, dans le cadre de cet accord, de lever entre 5 et 6 millions d'euros avant le mois de novembre.