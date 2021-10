Les pénuries mondiales menacent les ventes de fin d'année

Le net rebond de la demande de marchandises et la congestion logistique dans les principaux ports mondiaux mettent la patience des commerçants belges à rude épreuve.

À quelques semaines de la période des fêtes, le secteur du commerce de détail a toutes les peines du monde à remplir ses rayons. Le redressement de l’économie planétaire fait exploser la demande de biens, alors que l’on constate un manque cruel de navires porte-conteneurs.

"Un bateau sur huit dans le monde attend de pouvoir entrer dans un port américain, européen ou asiatique." Theo Notteboom Professeur et spécialiste portuaire

Et s’y ajoute la difficulté pour les grands ports d’absorber le boom du trafic. Ainsi, à Los Angeles, des dizaines de bateaux de marchandises attendent de pouvoir amarrer dans le plus grand port américain. Selon le professeur et spécialiste portuaire Theo Notteboom, "un bateau sur huit dans le monde attend de pouvoir entrer dans un port américain, européen ou asiatique".

Le cauchemar logistique prolonge de 18 jours la durée du trajet des grands porte-conteneurs navigant entre l’Asie et l’Europe du Nord. Et aucune amélioration n’est en vue. Jon Abrahamsson Ring, le patron d’Inter Ikea, le franchiseur mondial du géant suédois de l’ameublement, s’attend à ce que les problèmes de livraison perdurent jusqu’au milieu de l’année prochaine. "Nous donnons donc la priorité aux produits les plus populaires", a-t-il déclaré mercredi. Un peu plus tôt, la chaîne de vêtements suédoise H&M déclarait craindre un ralentissement de la croissance de ses ventes et un renchérissement de ses coûts.

Lire aussi Ikea Belgique victime à son tour de problèmes d'approvisionnement

Dreamland se veut rassurant

Ce chaos logistique met également la patience des commerçants belges à rude épreuve. Les magasins de jouets indiquent que les délais de livraison ont été multipliés par deux. Reste à savoir si les consommateurs belges doivent s’attendre à voir bientôt des rayons vides. Chez Dreamland, la filiale jouets de Colruyt, on reste serein. "Nos contrats à long terme et notre capacité à réagir à temps aux changements, notamment en recherchant des solutions alternatives, nous permettront de proposer une offre correcte, à des prix abordables, pour la Saint-Nicolas et les fêtes de fin d’année", rassure la porte-parole Patti Verdoodt. "Mais nous ne pouvons pas exclure que certains produits arriveront avec retard. Par exemple, les articles de Noël traditionnels qui auraient déjà dû se trouver dans le magasin."

"C’est à celui qui mangera ou se fera manger." Johan Huygens Patron de Granville et importateur des vélos Scott

La chaîne de produits électroniques Media Markt fait face également à des retards, mais dit pouvoir garantir encore une large offre de produits. Les problèmes logistiques pourraient cependant renchérir à terme les prix des produits, parce que les fournisseurs répercutent leurs coûts sur les commerçants. "Il est question, en effet, qu’ils le fassent au quatrième trimestre", reconnaît la porte-parole de Media Markt.