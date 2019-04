Les sachets uniques pour fruits et légumes, c'est terminé chez Colruyt

La chaîne de supermarchés Colruyt proposera, à terme, uniquement des sachets réutilisables pour les fruits et légumes.

Progressivement, les sachets à usage unique destinés destinés aux fruits et légumes vont disparaître des magasins Colruyt. Une phase "pilote" débutera le 19 juin prochain, dans 50 magasins, soit "tous les magasins Bio-Planet (29) et une vingtaine de magasins d'alimentation de Colruyt Meilleurs Prix, OKay, OKay Compact et Spar Colruyt Group dans les régions de Lier, Courtrai, Mons et Dinant".

Quels magasins sont concernés? Tous les magasins Bio-Planet ;

; Les magasins Colruyt Meilleur Prix de Lier, Heist-op-den-Berg, Courtrai, Kuurne, Mons, Dour, Wépion et Dinant;

de Lier, Heist-op-den-Berg, Courtrai, Kuurne, Mons, Dour, Wépion et Dinant; Les magasins OKay de Herenthout, Hulshout, Bissegem, Wevelgem, Givry, Le Roeulx, Bois-de-Villers et Fosses-la-Ville;

de Herenthout, Hulshout, Bissegem, Wevelgem, Givry, Le Roeulx, Bois-de-Villers et Fosses-la-Ville; Les Spar de Kessel, Courtrai, Hyon, Le Roeulx et Godinne.

Dès le 5 juin, les sachets réutilisables (réutilisables au moins 100 fois, transparents et susceptibles d'être lavés en machine) seront en vente dans tous les magasins du groupe. Cinq sachets réutilisables seront même offerts dans les 50 magasins pilotes. Une fois la phase de test terminée, soit en octobre 2019, plus aucun magasin ne proposera de sachets à usage unique dans les rayons fruits et légumes.

L'objectif? Économiser 150 millions de sachets et 630 tonnes de plastique sur une base annuelle

"Par cet engagement, Colruyt Group veut participer proactivement au dégagement d'une solution globale en Belgique afin de réduire le recours au plastique", explique encore l'enseigne, qui offrira des sacs réutilisables à ses clients "Xtra".

Quid chez la concurrence?

Du côté de Delhaize, il n'est pas prévu "pour l'instant" de supprimer les sachets à usage unique. "Les sachets en papier coexistent avec les sacs en coton depuis un an et la formule fonctionne très bien", explique le porte-parole du groupe Roel Dekelver, qui ajoute: "Mais ça peut changer dans les mois/années à venir."