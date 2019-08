Les sacs en plastique restent très demandés dans les commerces

En Wallonie, cela fait maintenant plus de deux ans que les sacs en plastique à usage unique ont été interdits des commerces. Hormis quelques exceptions tolérées pour l’emballage de certaines denrées alimentaires comme les fruits et légumes ou les fleurs, seuls les sacs réutilisables sont autorisés. L’heure est maintenant au bilan!

12,2 tonnes en 6 mois

Avant de se plonger dans le rapport, il est utile de souligner que les résultats ne sont pas extrapolables comme tels à l’ensemble de la Wallonie. La photographie que donne cet échantillon des 80 commerces permet néanmoins de retirer un enseignement majeur: il n’est pas facile de se défaire du jour au lendemain du plastique. Les quantités de sacs distribués par les commerçants restent encore importantes. Au cours des 6 derniers mois, 487.000 sacs, soit 12,2 tonnes de plastique, ont été utilisés dans les 80 commerces derrières lesquels on trouve des grandes surfaces, des épiceries, des commerces de tailles moyennes dans l’alimentaire et autres produits de détails.

Attention, cependant, l’autre enseignement de cette étude est de dire que les mentalités évoluent. " Trois quarts des commerces ayant participé à l’étude sont en conformité avec la législation wallonne en termes de mise à disposition des sacs en plastique. Cette proportion atteint même 80% si on se limite aux sacs de caisse. Ce score résulte à la fois du recours à des sacs en plastique, réutilisables mais aussi de l’abandon des sacs de caisse en plastique par près de la moitié des commerces analysés, en particulier par les commerces indépendants et les commerces de petites ou moyennes tailles" , conclut l’étude.

35% des sacs de caisse non conformes

L’étude pointe le cas des grandes et moyennes surfaces non spécialisées. "Même si 86% des types de sacs de caisse observés au sein des commerces de la strate grandes et moyennes surfaces non spécialisées sont conformes au prescrit wallon, il reste que cette strate représente deux tiers des sacs non conformes utilisés au sein des 80 commerces ayant participé à l’étude." Et de rappeler que "même si les commerces de ce secteur proposent proportionnellement davantage de sacs conformes que les autres secteurs, ils représentent une part importante des quantités mises sur le marché."