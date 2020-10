Les supermarchés Delhaize et Colruyt fermés à 20h le vendredi

Delhaize et Colruyt fermeront, au moins pour 3 semaines, leurs supermarchés une heure plus tôt le vendredi, pour respecter l'interdiction de vente d'alcool après 20h.

Delhaize et Colruyt ont tranché. Dès le 23 octobre, les deux enseignes fermeront leurs magasins une heure plus tôt le vendredi, soit à 20h, et ce pour les trois prochaines semaines au moins. D'un point de vue organisationnel, c'est le moyen le plus simple, selon elles, de respecter l'interdiction de vente d'alcool après 20 heures sans accroître la pression sur le personnel.