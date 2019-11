Les syndicats arment les salariés d'Orchestra Prémaman contre les licenciements

La liste des magasins Orchestra Prémaman appelés à fermer leurs portes s'allonge. Quatre magasins en Flandre et le site d'Herstal s'y rajoutent. De leur côté, les syndicats ont obtenu un accord social qui envisage toutes les voies possibles pour les 422 salariés.

Placée sous le statut de la réorganisation judiciaire depuis fin octobre après la chute de sa maison-mère française, la chaîne Orchestra Prémaman travaille à sa survie. On savait déjà que sept magasins seraient sacrifiés sur les 45 que compte le groupe en Belgique. Aujourd'hui, ce chiffre est revu à la hausse: 12 magasins vont ainsi fermer leur portes . Au total, ils emploient 55 personnes sous contrat à durée indéterminée. Quatre magasins en Flandre et le site d'Herstal se rajoutent donc à la liste.

Quand ces magasins fermeront-ils leurs portes?

Pour l'heure, rien n'est décidé mais cela pourrait aller vite, nous dit-on. " La direction négocie avec les propriétaires des murs et voudrait pouvoir organiser des ventes en liquidation avant la fermeture définitive", explique Myriam Djegham, CNE.

Et pendant que la direction oeuvre au redressement, les représentants du personnel ont tenté de décrocher un maximum de garanties pour les salariés. "Notre objectif est de limiter au maximum les licenciements secs, mais ils ne seront pas inévitables. Nous voulons donc qu'il y a ait un respect des engagements pris envers les travailleurs au fil de ces années."

Qu'ont obtenu les syndicats?

→ Pour la quinzaine de salariés âgés des magasins visés par la fermeture, des mesures de prépension pour restructuration sont envisagées. "Nous avons lancé les démarches administratives pour obtenir la RCC (chômage avec complément d'entreprise) pour les personnes ayant 58 ans et plus à la date de l'annonce de la restructuration". Myriam Djegham ajoute toutefois qu'il s'agit d'une véritable course contre la montre car cette mesure doit recevoir l'aval des autorités avant le 31 décembre.