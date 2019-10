Les syndicats bloquent la centrale de Mestdagh

Les syndicats veulent plus de clarté et l'organisation d'un cadre de travail concernant la flexibilité des travailleurs , nous a expliqué Evelyne Zabus, permanente CNE en charge du commerce.

Différents points négociés lors de la récente restructuration chez Mestdagh devraient, en effet, encore être coulés dans un cadre. C'est notamment le cas du travail à la minute, à savoir les moments prestés avant l'ouverture et après la fermeture des magasins, et de la pause d'un quart d'heure par tranche de quatre heures prestées. Le paiement de cette pause a été supprimé, mais il devait être comptabilisé différemment dans le cadre de l'organisation du travail. Or, précise Evelyne Zabus, cela n'a toujours pas été fait. La semaine dernière, une réunion entre les syndicats et la direction n'a pas permis de trouver un accord.