Les "trucs" de bol.com pour aguicher le... gogol

Pour attirer le chaland, il faut susciter son attention. La plateforme de commerce en ligne bol.com, sorte d'Amazon à la sauce hollandaise et vache à lait d'Ahold Delhaize, a pris cet aphorisme au pied de la lettre. Depuis quelques jours, les aubettes de bus du sud du pays sont "décorées" d'affiches publicitaires au slogan, disons... lapidaire.

"Trouvez facilement votre bonheur parmi plus de 20 millions de trucs": on sait bien que dans la pub, la subtilité n'est pas une vertu prioritaire. Mais le message subliminal qui transpire de l'affiche laisse songeur. En proposant ses millions de "trucs", bol.com laisse sous-entendre que son objectif premier est d'attirer le consommateur dans sa nasse virtuelle, sachant qu'avec son offre surabondante, l'internaute sera d'office piégé et finira bien par acheter. Le superflu, ce n'est pas son problème. "Entrez donc, vous trouverez bien un truc qui vous plaira", semble dire la plateforme.