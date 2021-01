Les ventes en ligne n'ont pas faibli avec le déconfinement

"Si la valeur des produits achetés au cours des 9 premiers mois de 2019 s'est élevée à 3,7 milliards d'euros, ce chiffre a atteint 4,9 milliards d'euros durant la même période en 2020." Un tassement s'est néanmoins observé durant l'été. On dénombre pour 2020 plus de 8 millions de Belges parmi les acheteurs en ligne, pour des montants moyens en hausse de 8 % à 61,10 euros.

Objectif: s'habiller

Les vêtements ont été les articles les plus prisés, détrônant ainsi les ordinateurs et autres accessoires qui avaient été pris d'assaut lors du premier confinement. Sans surprise, le voyage et l'événementiel connaissent un recul de 18%.