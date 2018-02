Lidl mise sur le logement pour renforcer sa présence à Bruxelles

Lidl ouvre trois nouveaux magasins en région bruxelloise (Schaerbeek, Molenbeek et Anderlecht) et agrandit son magasin de Berchem-Sainte-Agathe. Soixante-cinq nouveaux emplois seront ainsi créés.

Désireux de rattraper son retard, sur son grand rival Aldi notamment, Lidl met les bouchées doubles. La chaîne allemande de hard discount, qui ne rate pas une occasion de rappeler qu’elle pratique désormais le "smart discount", a fait de Bruxelles une terre de conquête privilégiée.

Au programme, cette année, l’ouverture de trois nouveaux supermarchés et l’agrandissement d’un quatrième: celui de Berchem-Sainte-Agathe, dont la surface va pratiquement tripler et passer à 1.531 mètres carrés.

Ce magasin, qui rouvre ses portes ce mardi, devient ainsi le plus grand Lidl de la région bruxelloise. Au prix d’un investissement de quelque 3,5 millions d’euros.

Mais le cru 2018 sera surtout marqué par l’ouverture de trois nouveaux magasins dans la capitale. Dès mercredi, c’est Molenbeek qui accueillera un quatrième supermarché de la marque jaune et bleu. Avec une nouveauté à la clé, pour Lidl en tout cas: l’adjonction de 21 appartements neufs au magasin de 905 m² (qui, pour la petite histoire, sera le 300e supermarché Lidl du pays), dont la réalisation est prise en charge par un développeur. Le magasin est doté de technologies durables telles que des panneaux solaires, une toiture végétale et un système de récupération d’eau et de la chaleur dégagée par les frigos.

Un mix entre commerce et logements

Pour le géant allemand, un tel projet mixte associant une surface commerciale avec du logement doit permettre de faciliter l’intégration de nouveaux commerces dans un tissu urbain en manque d’habitations.

"Le fait que Lidl réinvestit un lieu abandonné depuis des années permet de supprimer un chancre important en y installant des logements de qualité répondant aux normes énergétiques les plus strictes", explique Karim Majoros (Écolo), échevin du Logement.

Vendredi, c’est au tour de Schaerbeek d’hériter de son deuxième Lidl. Et d’ici octobre, un deuxième projet mixte, sur le site d’un ancien garage Renault, doit être inauguré à Anderlecht.

Ce projet, qui représente un investissement de 15 millions d’euros, comprendra un magasin de 1.300 m², surmonté de 19 appartements construits à l’étage.

"Ce genre de projet permet, d’une part, de répondre à une demande des pouvoirs publics qui veulent du logement, et d’autre part, de créer de la rentabilité sur des terrains qui sont de plus en plus chers", souligne Sébastien Segers, directeur en charge de l’expansion en zone de Bruxelles.

Au total, Lidl investira donc cette année quelque 35 millions d’euros et engagera 65 personnes à Bruxelles. "D’ici 2020, nous visons 10 ouvertures de nouveaux magasins par an, dont deux à Bruxelles et aux alentours", dit Sébastien Segers.