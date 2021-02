Liège a déjà son supermarché virtuel

Straaly offre un service de livraison de courses à domicile en 2 heures dans le centre de Liège. Un concept au départ moins ambitieux que Hopr, mais plus rapide sur la balle.

Certes, le projet d'Anthony Cavarretta et Akin Ozturk est, au départ en tout cas, moins ambitieux que celui de Stijn Martens, qui proposera d'emblée un millier de références. Les deux trentenaires, qui ont encore une activité professionnelle à temps plein, ont démarré prudemment, en n'ouvrant d'abord que le week-end et en proposant une centaine de références, essentiellement des produits alimentaires locaux et d'autres issus de la grande distribution.