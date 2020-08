Liquidation de Brantano: la société de vente aux enchères temporise face aux syndicats

La société examine dimanche matin comment mieux gérer les files d'attente et garantir la sécurité dans les prochains jours. Des agents de sécurité et du personnel supplémentaires sont notamment envisagés.

Samedi, les syndicats ont vivement critiqué les curateurs et la société de vente aux enchères. Moyersoen aurait selon eux maximisé ses profits en ne prenant pas les mesures suffisantes pour gérer une affluence importante, en pleine épidémie de Covid-19. Les syndicats estiment qu'il était prévisible que des réductions de 75% attireraient beaucoup de gens. "Nous avions en effet anticipé une participation légèrement plus basse, mais ce n'est certainement pas la première fois que nous faisons de telles remises", affirme Jeroen Van Daele, pour qui l'attitude des syndicats est "très négative". "Dans 99% des cas, les travailleurs sont très satisfaits. Le personnel était content de pouvoir travailler: nous avons reçu beaucoup de messages et de photos, jusqu'à 10 heures du soir."