Louis Delhaize perd près d'un milliard d'euros

Des dépréciations d’actifs et des restructurations en France ont pesé sur les comptes du groupe de distribution franco-belge, Louis Delhaize. L’exercice 2018 se solde par une perte de 929 millions d’euros.

En cause, essentiellement: des dépréciations du goodwill chez Cora France, les coûts de restructuration provisionnés chez Cora France et Supermarchés Match France et des charges financières liées au règlement de litiges en Roumanie.